Территориальные органы ПФР на Сахалине и Курилах перестали быть самостоятельными юридическими лицами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области закончило процесс реорганизации. С 1 октября 2021 года территориальные органы ПФР на Сахалине и Курилах прекратили своё существование в статусе самостоятельных юридических лиц, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.

Для предоставления гражданам государственных услуг ПФР во всех районах Сахалинской области продолжают работать клиентские службы фонда. Их адреса, номера телефонов и график работы остались прежними.

Напомним, что по понедельникам, вторникам и четвергам в клиентских службах предоставляются все услуги ПФР. Прием граждан осуществляется преимущественно по предварительной записи.

Если островитянам необходимо получить одну из следующих услуг, то для визита можно выбрать любой рабочий день с понедельника по пятницу. К таких услугам относятся:

- заблаговременная работа с гражданами, уходящими на пенсию;

- оформление пособия на погребение;

- выплата недополученных сумм пенсии;

- содействие гражданам при работе с электронными сервисами ПФР с помощью «гостевого компьютера»;

- регистрация в системе ЕСИА (портал Госуслуг);

- подача заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей от 6 до 18 лет. Заявления принимаются до 1 ноября 2021 года.

Для удобного планирования посещения клиентских служб ПФР граждане могут пользоваться онлайн-сервисом "Запись на прием" в личном кабинете на сайте фонда и в мобильным приложением "ПФР Электронные сервисы". Записаться на прием также можно, позвонив в клиентскую службу по месту получения услуги. Телефонные номера указаны на сайте ПФР (регион Сахалинская область) в подразделе "Гражданам".