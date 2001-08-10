Территориальные органы ПФР на Сахалине и Курилах перестали быть самостоятельными юридическими лицами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области закончило процесс реорганизации. С 1 октября 2021 года территориальные органы ПФР на Сахалине и Курилах прекратили своё существование в статусе самостоятельных юридических лиц, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.
Для предоставления гражданам государственных услуг ПФР во всех районах Сахалинской области продолжают работать клиентские службы фонда. Их адреса, номера телефонов и график работы остались прежними.
Напомним, что по понедельникам, вторникам и четвергам в клиентских службах предоставляются все услуги ПФР. Прием граждан осуществляется преимущественно по предварительной записи.
Если островитянам необходимо получить одну из следующих услуг, то для визита можно выбрать любой рабочий день с понедельника по пятницу. К таких услугам относятся:
- заблаговременная работа с гражданами, уходящими на пенсию;
- оформление пособия на погребение;
- выплата недополученных сумм пенсии;
- содействие гражданам при работе с электронными сервисами ПФР с помощью «гостевого компьютера»;
- регистрация в системе ЕСИА (портал Госуслуг);
- подача заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей от 6 до 18 лет. Заявления принимаются до 1 ноября 2021 года.
Для удобного планирования посещения клиентских служб ПФР граждане могут пользоваться онлайн-сервисом "Запись на прием" в личном кабинете на сайте фонда и в мобильным приложением "ПФР Электронные сервисы". Записаться на прием также можно, позвонив в клиентскую службу по месту получения услуги. Телефонные номера указаны на сайте ПФР (регион Сахалинская область) в подразделе "Гражданам".
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