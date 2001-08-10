В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О существующей на этой автобусной остановке на ул. Ленина проблеме с выносом грязи с небольших газонов, которые обустроены вокруг деревьев, в социальные сети мэра Сергея Надсадина сообщил один из неравнодушных жителей города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Горожанин рассказал, что люди вынуждены ходить по открытому грунту небольших газонов и соответственно разносят его по остановке. Сергей Надсадин поручил подчиненным в срочном порядке устранить проблему.

Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, было рассмотрено несколько вариантов. Принято решение произвести работы по технологии, которую предложил Центр развития городской среды.

Как рассказал директор Центра Василий Вишневский, такой тип покрытия для обустройства прикорневой системы деревьев используют в Японии. Грунт укрывают материалом, а затем покрывают специальной смесью из каменной крошки с полимерным связующим. Таким образом, поверхностность выглядит как асфальт, но при этом покрытие пропускает воздух и влагу для корневой системы дерева, а также исключает вынос грунта

– Впервые в Южно-Сахалинске эту технологию мы опробовали в прошлом году. Например, в районе перекрестка Ленина-Поповича. Мы посмотрели, что в нашем климате она нормально работает, выполняет свою функцию. Деревья получают воздух и влагу, а грязь не разносится, – рассказал Василий Вишневский.

В дальнейшем технологичную планируется применять и на других участках улиц, где это будет необходимо.

Направить обращения мэру Сергею Надсадину, а также в администрацию Южно-Сахалинска можно через социальные сети: https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.