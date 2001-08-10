Тонну овощей принесли сахалинцы в дар животным зоопарка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свыше тонны овощей и фруктов приняли сотрудники островного зоопарка в рамках сентябрьской акции "Добрый урожай " в зоопарке выгружай".
Сахалинцы щедро делились излишками урожая кабачков, тыквы, патиссонов, яблок и груш. Из них больше всего привезли садовых груш - 544 кг, кабачков - 336 кг, яблок - 177 кг, тыкв - 105 кг и 14 кг патиссонов. Кроме официально объявленных даров, животным также приносили десятки килограммов моркови, свёклы, огурцов и репы, рассказали ТИА "Острова" в зоопарке.
Всего в акции приняли участие более 60 человек. Среди фруктовых победителей по грушам, пальму первенства разделили Наталья Богословец и Владимир Априщенко - 105 и 100 кг соответственно.
Вторые места достались Олесе Кольцовой, Ирине Тагиль и Сергею Дегтярёву - на троих 210 кг.
Дарами из семейства тыквенных поделилась Елена Ануфриева. В её зачетном списке 10 кг кабачков и тыква с рекордным весом в 39 кг. Немного не дотянули в весе до гигантских, но вполне заслуживающие признания садоводов, крупные тыквы Александра Винюкова (22 кг) и Сергея Фещенко (24 кг), при этом последний дополнил свой сельхоз подарок 13-ю килограммами кабачков.
Победное третье место разделили Татьяна Попова, подарившая 43 кг кабачков, Чащевая Кристина (40 кг груш и яблок), и три детских коллектива, собравших для питомцев зоопарка груду спелых кабачков, несколько тыкв и полные ведра яблок и груш. Это воспитанники подготовительных групп "Звёздочки" и "Пчёлки" МБДОУ детского сада "Улыбка" из города Долинска (59 кг разных овощей и фруктов), ученики МБОУ СОШ № 34 села Березняки (34 кг), и учащиеся 5 "Б" класса МАОУ СОШ № 3 имени героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска, под руководством классного руководителя Юлии Борисовой (50 кг яблок).
Выражаем искреннюю благодарность за щедрость души и добрые сердца абсолютно всем нашим участникам. Ваш осенний урожай принёс большую пользу здоровью животными зоопарка и подарил им настоящий вкусный праздник.
Награждение победителей состоится накануне Дня защиты животных, 3 октября в 16.00 у главной сцены зоопарка. Благотворителей ждут пригласительные билеты на бесплатное посещение зоопарка, экскурсии и другие приятные призы.
Посмотреть видео об акции можно на You tubе-канале зоопарка и страницах социальных сетей. Подробнее узнать об осеннем режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте.
Телефон для справок +7 (4242) 303-747.
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