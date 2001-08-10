На Сахалине стартовало народное голосование за номинантов премии "Сахалинский маяк"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям области предлагают определить, кто из финалистов достоин носить звание лучшего представителя своей отрасли. На победу претендуют выдающиеся жители региона, предприятия и организации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Народное онлайн-голосование за победителей конкурса стартовало на сайте Ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк".
Из всего объема заявок, направленных сахалинцами и курильчанами на участие в премии губернатора "Сахалинский маяк", конкурсные комиссии и экспертные жюри отобрали 116 номинантов в 39 номинациях и подноминациях. Финалистами стали выдающиеся жители области – врачи, учителя, волонтеры, спортсмены и тренеры, деятели культуры, социальные работники, молодежные активисты, предприниматели, общественные деятели, многодетные родители и юные таланты, а также предприятия пищевой промышленности, рыбной отрасли, сферы гостеприимства, нефтегазового сектора, субъекты малого и среднего бизнеса, ИП, ТОСы, управляющие компании, учреждения образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты, общественные организации и движения, спортивные клубы.
По каждому направлению отобраны тройки финалистов. Исключение - номинация "Стартап", где представлены два номинанта. Жителям области предлагают проголосовать за лучшего по их мнению номинанта. Для удобства голосующих карточка каждого участника снабжена кнопкой "Подробнее", которая открывает краткую информацию о достижениях конкурсанта.
Отметим, народное голосование будет проходить в течение месяца. Торжественная церемония награждения победителей Ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк" состоится в День народного единства 4 ноября.
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