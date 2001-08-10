Стартовал конкурс проектов на гранты правительства Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заявки принимаются с 1 по 31 октября. Заявить на конкурс свои инициативы и получить финансовую поддержку могут социально ориентированные некоммерческие организации островного региона, рассказали ТИА "Острова" в областном правительстве.

Выиграть гранты могут организации, которые осуществляют проекты по следующим направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- поддержка молодежных проектов;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

- сохранение исторической памяти;

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

- развитие институтов гражданского общества.

Некоммерческим организациям необходимо в электронной форме представить заявку, подготовленную в соответствии с положением о конкурсе. Одной организации нельзя подавать две и более заявок на участие в конкурсе, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости, цель и задачи, календарный план и бюджет совпадают по содержанию более чем на 50 процентов.

Подробнее ознакомиться с требованиями к участникам и конкурсным заявкам можно на официальном сайте: сахалин.гранты.рф.

Консультации предоставляет департамент общественных коммуникаций правительства Сахалинской области: 8(4242) 670-297, 8(4242) 670-324, а также ресурсный центр поддержки: 8(4242) 424-230.