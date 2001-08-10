Стартовал конкурс проектов на гранты правительства Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заявки принимаются с 1 по 31 октября. Заявить на конкурс свои инициативы и получить финансовую поддержку могут социально ориентированные некоммерческие организации островного региона, рассказали ТИА "Острова" в областном правительстве.
Выиграть гранты могут организации, которые осуществляют проекты по следующим направлениям:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.
Некоммерческим организациям необходимо в электронной форме представить заявку, подготовленную в соответствии с положением о конкурсе. Одной организации нельзя подавать две и более заявок на участие в конкурсе, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости, цель и задачи, календарный план и бюджет совпадают по содержанию более чем на 50 процентов.
Подробнее ознакомиться с требованиями к участникам и конкурсным заявкам можно на официальном сайте: сахалин.гранты.рф.
Консультации предоставляет департамент общественных коммуникаций правительства Сахалинской области: 8(4242) 670-297, 8(4242) 670-324, а также ресурсный центр поддержки: 8(4242) 424-230.
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