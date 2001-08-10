Сергей Надсадин поздравил Светлану Швец с назначением о.и. мэра Анивы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После завершения очередного заседания городской Думы Светлана Швец досрочно прекратила полномочия депутата шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14. С новым этапом в профессиональной карьере - назначением на должность исполняющей обязанности мэра Анивского городского округа - Светлану Михайловну поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Глава города отметил, что Светлана Швец на протяжении ряда лет эффективно отстаивала и защищала интересы горожан в общественном совете, а затем - в качестве депутата городской думы.

- Вас всегда отличали активная гражданская позиция, упорство в достижении целей, открытость в общении с избирателями, внимательное отношение к их проблемам. Во многом эти качества определили успех реализации ваших проектов и инициатив. В городской думе вы возглавляли комитет по бюджету, эта работа предполагает постоянное взаимодействие с администрацией города. И на этом посту вы также эффективно справлялись со всеми задачами, – отметил Сергей Надсадин. – Надеюсь на дальнейшее общение и взаимодействие. Уверен, что весь накопленный вами потенциал послужит на благо жителей Анивского района. Успехов и в добрый путь!

Светлана Швец выразила благодарность за совместную работу. Она отметила, что опыт общественной, законотворческой деятельности, работы с избирателями, который она получила в Южно-Сахалинске для нее очень ценен, и, теперь он будет полезен ей в новой должности.