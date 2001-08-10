Южносахалинцев приглашают высказать мнение и идеи о Научном образовательном центре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сбор мнений о Научном образовательном центре продолжается среди жителей Сахалинской области. Высказать свои идеи до середины октября включительно могут все желающие, заполнив анкету на сайте nots-sakh.ru. Тогда же состоится большой проектный семинар по вопросам Научного образовательного центра. Точные дата, время и место будут сообщены дополнительно, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе городской администрации.
Напомним, опрос стартовал в начале сентября. Представители ООО "Дальневосточная архитектурная компания" в крупных островных инстаграм-пабликах попросили островитян ответить на вопросы: кто где проходил обучение в вузе: на материке или острове? нужен ли Сахалину университет с мировым именем? учились бы вы на Сахалине, если здесь был известный всему миру вуз?
Предварительные итоги опроса показали, что 72,6% ответивших за то, что Сахалину нужен университет с мировым именем и почти 86% готовы учиться на острове и никуда не уезжать, если такой вуз будет в Сахалинской области.
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