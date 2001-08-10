Волонтеры-школьники будут помогать специалистам детской поликлиники Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая встреча с добровольцами прошла в детской городской поликлинике. С ребятами, учащимися 6, 8 и 9-х классов пообщались специалисты отделения медицинской профилактики медучреждения.

- Ребята из школы №23 помогают нам в качестве волонтеров не первый год, - рассказывает заведующая отделением Элла Мулдашевна Ерназарова. – Мы привлекаем их к участию в различных профилактических мероприятиях, которые проводятся на базе поликлиники. Иногда они помогают нам во время крупных, городских мероприятий. Прежняя команда волонтеров выросла и вот пришла молодая смена. Если честно, не ожидали такого количества желающих (почти 20 человек) и это вдвойне приятно.

На встрече школьникам рассказали, что такое волонтерство и в чем будет заключается их работа.

Чтобы стало более понятно, чем именно волонтеры станут заниматься в ближайшее время, специалисты отделения медицинской профилактики раздали им для ознакомления брошюры профилактической направленности.

В ближайшие дни специалисты детской поликлиники составят план совместной деятельности. Для ребят организуют несколько подготовительных занятий, после они смогут применять полученные знания на практике - вместе со взрослыми и самостоятельно будут рассказывать сверстникам о пользе здорового образа жизни.