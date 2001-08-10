В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения на движение автотранспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением работ по прокладке газопровода в земляном полотне на 8 км автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков, в период с 21.00 часов 01.10.2021 по 21.00 час 02.10.2021 года будет закрыт проезд для движения транспортных средств по проспекту Мира в районе АЗС "Роснефть" (ул. 2-ая Центральная, 1).
Объезд автотранспортом закрытого участка будет осуществляться по улице Фархутдинова и автомобильной дороге Юго-Западный объезд (ул. Ленина) в городе Южно-Сахалинске.
Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом загруженности улично-дорожной сети.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:21 Сегодня Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек
12:07 Сегодня В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения на движение автотранспорта
12:25 Сегодня Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
12:03 Сегодня 1 октября в Южно-Сахалинске закроется движение через перекресток улиц Комсомольская - Емельянова
10:49 23 Сентября Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
17:13 23 Сентября Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре
10:48 23 Сентября Сахалинцев зовут на день рождения альпака
11:01 23 Сентября В планировочном районе Южно-Сахалинска построили спортивно-игровую зону
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
08:40 4 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
Выбор редакции
- 09:21 Сегодня Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек
- 14:06 Вчера Бронзу на соревнованиях в Подмосковье "Золотая осень" завоевал юный южносахалинец
- 09:52 28 Сентября Южносахалинских вандалов просят угомониться
- 10:10 27 Сентября "Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?