В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения на движение автотранспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением работ по прокладке газопровода в земляном полотне на 8 км автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков, в период с 21.00 часов 01.10.2021 по 21.00 час 02.10.2021 года будет закрыт проезд для движения транспортных средств по проспекту Мира в районе АЗС "Роснефть" (ул. 2-ая Центральная, 1).

Объезд автотранспортом закрытого участка будет осуществляться по улице Фархутдинова и автомобильной дороге Юго-Западный объезд (ул. Ленина) в городе Южно-Сахалинске.

Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом загруженности улично-дорожной сети.