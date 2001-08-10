1 октября в Южно-Сахалинске закроется движение через перекресток улиц Комсомольская - Емельянова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Перекресток улиц Комсомольская - Емельянова в Южно-Сахалинске закрывается для проезда транспорта с 08.00 1 октября. Такое решение было принято после проведенного анализа организации дорожного движения в прошедшие выходные дни - 25-26 сентября, когда объект закрыли для движения.



- Больших заторов зафиксировано не было. Но не стоит забывать, что закрытие пришлось на выходные дни, когда люди не едут на работу, не везут детей в школу и детский сад. Закрывая движения в будний день, у специалистов появится возможность оперативно провести мониторинг и при необходимости откорректировать работу светофорных объектов в указанном районе, - рассказал директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик.

Работы на перекрестке продолжатся до начала ноября. За это время подрядной организации предстоит выполнить перекладку всех имеющихся здесь инженерных сетей: ливневой канализации (смотровые колодцы, дождеприемные колодцы), перекладку линии электропередач, водопровода, а также прокладку кабельной канализации ГО и ЧС, закладку электроснабжения будущих светофоров.

По окончании работ на перекрестке дорожники произведут укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и движение возобновится. Кроме того, к этому же времени завершатся работы на закрытом в настоящий момент участке ул. Комсомольская от руч. Пригородгого до ул. Емельянова. В зиму здесь также будет уложен нижний слой асфальта.

Кроме того, напоминаем, что в связи с закрытием на ремонт перекрестка улиц Комсомольская-Емельянова скорректирована схема движения ряда городских маршрутов общественного транспорта (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=21853).