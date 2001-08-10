В Южно-Сахалинске будет проложено 12 новых кабельных ЛЭП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО "Сахалинэнерго" (входит в "Группу РусГидро") в рамках свой инвестиционной программы до конца текущего года завершит строительство в Южно-Сахалинске 12 новых кабельных линий электропередачи среднего класса напряжения. Главная цель - повышение надёжности электроснабжения потребителей областного центра, в том числе социально значимых объектов и предприятий жизнеобеспечения.
На сегодняшний день срок эксплуатации большинства кабельных ЛЭП в областном центре превышает 30 лет. На каждой из них имеется десяток соединительных муфт, установленных после повреждения строительными организациями во время несанкционированных земляных работ. Это уменьшает надёжность работы линий и повышает риск возникновения аварийных ситуаций.
В рамках принятой в Сахалинэнерго программе устаревшие маслонаполненные кабели с бумажно-масляной изоляцией меняются на современные и экологически более безопасные с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Кабельные ЛЭП из сшитого полиэтилена обладают более высокими техническими показателями. Они более стойкие к высоким температурам, обладают большей пропускной способностью и низкой гигроскопичностью. Отсутствие жидких включений, алюминиевых и свинцовых оболочек делает их более безопасными для окружающей среды.
- Строительство обеспечит дополнительный транзит мощности, значительно повысит надежность и усилит резервирование электроснабжения большей части города, - отметил начальник Южно-Сахалинского сетевого района филиала "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго" Павел Кирилин. - В числе потребителей, которые запитаны от этих линий: насосные станции, котельные, поликлиники, детская областная больница, родильный дом, несколько школ и детских садов.
До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию все 12 кабельных ЛЭП, общая протяженность составит около 8 км. Предварительная стоимость работ, материалов и оборудования составит 28 млн рублей. Затраты предусмотрены инвестиционной программой Сахалинэнерго.
В настоящее время работы по строительству подземных линий электропередачи ведутся по улицам Чехова, им. Космонавта Поповича, Физкультурной, Амурской, Бумажной, Милицейской, Пограничной и проспекта Победы.
Новые кабельные ЛЭП повысят качество и надежность электроснабжения административно-делового центра, 3-го, 8-го и 10-го микрорайонов Южно-Сахалинска.
После прокладки кабельных линий энергетики в полном объеме восстановят благоустройство территории - участки траншей, проходящие по зеленым территориям, будут засыпаны грунтом с посадкой многолетних трав весной 2022 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:49 23 Сентября Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
17:13 23 Сентября Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре
10:48 23 Сентября Сахалинцев зовут на день рождения альпака
11:01 23 Сентября В планировочном районе Южно-Сахалинска построили спортивно-игровую зону
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
08:40 4 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
Выбор редакции
- 09:52 Сегодня Южносахалинских вандалов просят угомониться
- 10:10 Вчера "Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные
- 14:52 24 Сентября "Экстремалы" названы лучшим спектаклем на фестивале в Хабаровске
- 12:42 24 Сентября Сахалинцы могут получить статус "социального предпринимателя" и 500 тысяч рублей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?