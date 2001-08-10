В Южно-Сахалинске будет проложено 12 новых кабельных ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" (входит в "Группу РусГидро") в рамках свой инвестиционной программы до конца текущего года завершит строительство в Южно-Сахалинске 12 новых кабельных линий электропередачи среднего класса напряжения. Главная цель - повышение надёжности электроснабжения потребителей областного центра, в том числе социально значимых объектов и предприятий жизнеобеспечения.

На сегодняшний день срок эксплуатации большинства кабельных ЛЭП в областном центре превышает 30 лет. На каждой из них имеется десяток соединительных муфт, установленных после повреждения строительными организациями во время несанкционированных земляных работ. Это уменьшает надёжность работы линий и повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

В рамках принятой в Сахалинэнерго программе устаревшие маслонаполненные кабели с бумажно-масляной изоляцией меняются на современные и экологически более безопасные с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Кабельные ЛЭП из сшитого полиэтилена обладают более высокими техническими показателями. Они более стойкие к высоким температурам, обладают большей пропускной способностью и низкой гигроскопичностью. Отсутствие жидких включений, алюминиевых и свинцовых оболочек делает их более безопасными для окружающей среды.

- Строительство обеспечит дополнительный транзит мощности, значительно повысит надежность и усилит резервирование электроснабжения большей части города, - отметил начальник Южно-Сахалинского сетевого района филиала "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго" Павел Кирилин. - В числе потребителей, которые запитаны от этих линий: насосные станции, котельные, поликлиники, детская областная больница, родильный дом, несколько школ и детских садов.

До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию все 12 кабельных ЛЭП, общая протяженность составит около 8 км. Предварительная стоимость работ, материалов и оборудования составит 28 млн рублей. Затраты предусмотрены инвестиционной программой Сахалинэнерго.

В настоящее время работы по строительству подземных линий электропередачи ведутся по улицам Чехова, им. Космонавта Поповича, Физкультурной, Амурской, Бумажной, Милицейской, Пограничной и проспекта Победы.

Новые кабельные ЛЭП повысят качество и надежность электроснабжения административно-делового центра, 3-го, 8-го и 10-го микрорайонов Южно-Сахалинска.

После прокладки кабельных линий энергетики в полном объеме восстановят благоустройство территории - участки траншей, проходящие по зеленым территориям, будут засыпаны грунтом с посадкой многолетних трав весной 2022 года.