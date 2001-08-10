Победителем конкурса "Безопасное колесо" на Сахалине стала команда из Сокола
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги регионального этапа всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" подведены на торжественной церемонии 26 сентября. Конкурс проходил в рамках профильной смены в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный" (с. Березняки).
Победителями в общем зачёте стала команда села Сокол (Долинский район). Она представит Сахалинскую область на всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Переходящий кубок "соколятам" вручили лидеры прошлого года - ребята из школы №23 г. Южно-Сахалинска.
На второе место вышла команда "Сигнал" из школы № 30 г. Южно-Сахалинска, на третье место – "Дружба" из школы № 6 г. Корсакова.
- Вы выбрали для себя очень сложное направление знаний - безопасность на дороге, - отметила, награждая победителей, министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. - И я искренне хочу, чтобы вы несли эти знания своим сверстникам, говорили о том, как важно соблюдать правила дорожного движения, правила поведения на дорогах.
Награды призёрам в различных номинациях конкурса вручили начальник отдела УГИБДД УМВД России по Сахалинской области Екатерина Кутузова и заместитель директора Областного центра внешкольной воспитательной работы Анна Чагина. А в перерывах между награждениями выступала с музыкальными номерами образцовая эстрадная вокально-танцевальная студия "Новое поколение".
В течение недели 14 команд школьников в возрасте 10–11 лет из 13 районов Сахалина проходили различные конкурсные этапы: вождение велосипеда в автогородке, фигурное вождение, проверку знания правил дорожного движения, основ медицинской помощи и безопасности жизнедеятельности, представляли себя на традиционном творческом конкурсе "Вместе - за безопасность дорожного движения".
Конкурс проводится в целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности и формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Организаторами областного этапа являются министерство образования Сахалинской области, ГБОУДО "Областной центр внешкольной воспитательной работы" и Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Сахалинской области.
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