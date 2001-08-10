Победителем конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги регионального этапа всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" подведены на торжественной церемонии 26 сентября. Конкурс проходил в рамках профильной смены в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный" (с. Березняки).

Победителями в общем зачёте стала команда села Сокол (Долинский район). Она представит Сахалинскую область на всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Переходящий кубок "соколятам" вручили лидеры прошлого года - ребята из школы №23 г. Южно-Сахалинска.

На второе место вышла команда "Сигнал" из школы № 30 г. Южно-Сахалинска, на третье место – "Дружба" из школы № 6 г. Корсакова.

- Вы выбрали для себя очень сложное направление знаний - безопасность на дороге, - отметила, награждая победителей, министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. - И я искренне хочу, чтобы вы несли эти знания своим сверстникам, говорили о том, как важно соблюдать правила дорожного движения, правила поведения на дорогах.

Награды призёрам в различных номинациях конкурса вручили начальник отдела УГИБДД УМВД России по Сахалинской области Екатерина Кутузова и заместитель директора Областного центра внешкольной воспитательной работы Анна Чагина. А в перерывах между награждениями выступала с музыкальными номерами образцовая эстрадная вокально-танцевальная студия "Новое поколение".

В течение недели 14 команд школьников в возрасте 10–11 лет из 13 районов Сахалина проходили различные конкурсные этапы: вождение велосипеда в автогородке, фигурное вождение, проверку знания правил дорожного движения, основ медицинской помощи и безопасности жизнедеятельности, представляли себя на традиционном творческом конкурсе "Вместе - за безопасность дорожного движения".

Конкурс проводится в целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности и формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Организаторами областного этапа являются министерство образования Сахалинской области, ГБОУДО "Областной центр внешкольной воспитательной работы" и Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Сахалинской области.