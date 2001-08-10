Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2021
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10:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

"Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СТК "Горный воздух" приглашает жителей и гостей города провести выходные, 2–3 октября, с пользой для себя и окружающей среды.

Ни для кого не секрет, что мусор - одна из главных проблем XXI века, которую возможно решить только вместе. Например, мы можем объединить усилия в области раздельного сбора отходов и их последующей правильной утилизации. Такой подход препятствует загрязнению воды, почвы и способствует сохранению местных экосистем.

Во время эковыходных приглашенные эксперты, художники и неравнодушные горожане поделятся опытом правильного обращения с бытовыми отходами, а также заострят внимание на том, как они влияют на флору и фауну острова. 

В программе предусмотрены квесты для детей, кинопоказы, тематические презентации и многое другое - все, что поможет лучше понять наши возможности гармоничного существования с природой.

"Эковыходные" - часть проекта "Я - вклад в развитие своего острова", направленного на развитие волонтерства в регионе. Его совместно реализуют СТК "Горный воздух" и компания "Сахалин Энерджи".

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