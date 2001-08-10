"Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
СТК "Горный воздух" приглашает жителей и гостей города провести выходные, 2–3 октября, с пользой для себя и окружающей среды.
Ни для кого не секрет, что мусор - одна из главных проблем XXI века, которую возможно решить только вместе. Например, мы можем объединить усилия в области раздельного сбора отходов и их последующей правильной утилизации. Такой подход препятствует загрязнению воды, почвы и способствует сохранению местных экосистем.
Во время эковыходных приглашенные эксперты, художники и неравнодушные горожане поделятся опытом правильного обращения с бытовыми отходами, а также заострят внимание на том, как они влияют на флору и фауну острова.
В программе предусмотрены квесты для детей, кинопоказы, тематические презентации и многое другое - все, что поможет лучше понять наши возможности гармоничного существования с природой.
"Эковыходные" - часть проекта "Я - вклад в развитие своего острова", направленного на развитие волонтерства в регионе. Его совместно реализуют СТК "Горный воздух" и компания "Сахалин Энерджи".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:48 20 Сентября Всех потребителей Сахалинской области обеспечат углем по социальным ценам
10:49 23 Сентября Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
17:13 23 Сентября Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре
10:48 23 Сентября Сахалинцев зовут на день рождения альпака
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
09:21 27 Августа Карта сахалинца заменит школьникам Южно-Сахалинска проездной, пропуск в школу и даст скидку в буфете
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
Выбор редакции
- 10:10 Сегодня "Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные
- 14:52 24 Сентября "Экстремалы" названы лучшим спектаклем на фестивале в Хабаровске
- 12:42 24 Сентября Сахалинцы могут получить статус "социального предпринимателя" и 500 тысяч рублей
- 10:48 23 Сентября Сахалинцев зовут на день рождения альпака
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?