Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен. Еженедельно специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка совместно с общественниками проверяют торговые точки экономформата, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе совместных рейдов особое внимание обращается на ценовую политику. Напомним, что в социальный перечень входит более 40 наименований. Молоко, крупы, картофель, муку, масло и другие продукты можно приобрести по сниженной цене - рекомендуемая оптимальная наценка составляет не более 15 процентов от оптовой стоимости. Также проверяющие анализируют ассортимент и качество реализуемых товаров, соответствие другим требованиям.

- Первое, что в обязательном порядке должно присутствовать в торговом зале, это стенд. На нем размещен перечень продукции, которая относится к товарам первой необходимости. Еще одно важное требование - ценники. Они визуально привлекают внимание покупателей своим размером и крупным шрифтом, - рассказала член общественного совета при администрации Южно-Сахалинска Лира Спесивцева.

Сегодня в Южно-Сахалинске действует больше 30 социальных магазинов. Число бизнесменов, желающих присвоить своим торговым точкам социальный статус, постоянно растет. Администрацией Южно-Сахалинска для магазинов разработан ряд механизмов поддержки. В том числе предприниматели могут претендовать на возмещение затрат за аренду помещений, для собственников возмещается плата за отопление и электроэнергию. Субсидии по возмещению затрат на аренду или коммунальные услуг составляет не более 500 тысяч рублей.

Ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.