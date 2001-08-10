Лучшие сахалинские педагоги готовятся к всероссийским конкурсам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Победители и лауреаты конкурса "Учитель года Сахалинской области -2021" готовятся к участию во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Честь островного региона представят Марина Рыжкова из села Малокурильское, Светлана Южакова из Смирных и Александр Коновалов из Холмска, рассказали ТИА "Острова" в ГБУ "Региональный центр оценки качества образования

Сахалинской области".

Учитель физики школы №9 Холмска Александр Коновалов в профессии 6 лет. В апреле он выиграл в конкурсе "Учитель года Сахалинской области - 2021". С 24 сентября по 10 октября в Ростове-на-Дону состоится Всероссийский этап конкурса "Учитель года". В масштабном мероприятии примут участие 85 лучших учителей-новаторов со всей страны. Сейчас Александр активно готовится к участию в важном мероприятии. Перед отъездом на финальный этап он дал открытые уроки по теме "Строение вещества" в нескольких школах областного центра. Благодаря этому опыту учитель смог отработать свой одно из важных конкурсных испытаний и самое главное проанализировать результат.

- От конкурса я жду новых знакомств, профессионального общения с лучшими учителями России, - отметил конкурсант. - Представлять Сахалинскую область на мероприятии такого уровня это для меня огромная честь и ответственность. Обещаю сделать все, что в моих силах.

Александр Коновалов успешно преодолел заочный этап конкурса, где представил свою визитную карточку. А очный этап конкурса "Учитель года" по традиции состоит из нескольких туров. Первый - "Учитель-профессионал" включает два конкурсных испытания: "Методическая мастерская" и "Урок". Во второй очный тур "Учитель-мастер" пройдут 15 конкурсантов. Они выступят с "Мастер-классом" и проведут "Классный час". Во время третьего тура "Учитель-лидер" пять лучших педагогов ждет участие в пресс-конференции.

К еще одной поездке на всероссийский конкурс "Воспитатель года России" готовится Марина Рыжкова из детского сада "Островок" из села Малокурильское, победитель в номинации "Лучший педагог дошкольного образования" в конкурсе "Учитель года - 2021". Мероприятие пройдет в Сочи с 4 по 8 октября и соберет 80 работников дошкольного образования со всей страны, которые уже стали победителями региональных этапов конкурса. В финале конкурса сахалинка уже презентовала заочно свою визитную карточку и Интернет-ресурс. Во время первого очного тура она представит свою педагогическую находку и проведет педагогическое мероприятие с детьми. По итогам этих испытаний члены жюри определят 15 лауреатов, которые пройдут во вторую часть конкурса. Здесь они презентуют мастерскую педагога и поучаствуют в ток-шоу "Профессиональный разговор".

- "Воспитатель года" - это мощный стимул самосовершенствования и самообразования. Возможность общения с новыми интересными людьми и обмен опытом и идеями. Рада окунуться в атмосферу профессионального праздника, который запомнится на всю жизнь, - поделилась Марина Рыжкова.

Еще один конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог России" проходит в дистанционном формате. В этом году в нем участвует 85 человек. Сахалинскую область представляет лауреат областного конкурса педагог-психолог детского сада №1 "Улыбка" Смирных Светлана Южакова.

Специалист уже успешно прошла три испытания заочного тура: характеристика профессиональной деятельности, визитная карточка, защита реализуемой психолого-педагогической практики. 29 сентября она примет участие в первом онлайн испытании - блиц-интервью. Оно проводится в формате экспресс-интервью и посвящено актуальным проблемам психологии образования. Конкретное тематическое направление будет определено экспертной комиссией. По результатам этих конкурсных испытаний члены жюри отберут 15 человек, которые продолжат борьбу за звание лучшего и представят свои профессиональные кейсы.

- Конкурс - это уникальный шанс представить свою профессиональную деятельность, педагогические технологии и свой родной край! Для себя считаю важным транслировать свой опыт, новые инновационные идеи для психологической службы в образовании, - считает Светлана Южакова.

Объявление абсолютных победителей конкурсов профессионального мастерства состоится в рамках всероссийской Учительской недели, которая пройдет с 4 по 10 октября.