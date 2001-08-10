В планировочном районе Южно-Сахалинска построили спортивно-игровую зону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивный праздник для детей устроили активисты ТОС "Успешный" в Ново-Александровске, который реализовал свой проект "Полоса препятствий" в рамках гранта муниципального конкурса по благоустройству территорий общественного самоуправления, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на средства гранта во дворе домов № 3 и 5 по ул. Мичурина построены аттракционы "Джунгли" и "Веревочный мост", еще две подобные конструкции установлены за счет областного гранта. В дальнейшем здесь планируется уложить резиновое покрытие.

- Наш ТОС создан в 2018 году, - рассказала заместитель председателя ТОС "Успешный" Лариса Фалилеева. - И за это время на средства муниципальных грантов мы уже сделали два зеленых уголка, оборудовали парковку, установили систему видеонаблюдения и вот сегодня презентуем спортивно-игровую зону для наших ребят.

Принять участие в мероприятии пришли десятки жителей расположенных поблизости домов. Ребята с удовольствием опробовали новые аттракционы. А яркие воздушные шары, которыми украсили площадку, создавали атмосферу настоящего праздника.

- ТОС "Успешный" - локомотив в Ново-Александровске по реализации общественных проектов, - отметил депутат городской думы Сергей Замотаев. - Его участники очень активны и постоянно продвигают свои идеи, думают, как улучшить свою территорию. Их предложения подают пример того, как можно изменить пространство собственного двора, сделать его более комфортным.

Напомним, создание территорий общественного самоуправления в Южно-Сахалинске практикуется с 2016 года. В настоящее время в городском округе действует 91 ТОС. Ежегодно представители таких объединений участвуют в муниципальном конкурсе, лучшие проекты по благоустройству и развитию территорий получают грантовую поддержку. Так, в этом году профинансировано 24 проекта на сумму 10 млн рублей из городского бюджета. Предельный размер субсидии - 500 тыс. рублей.

С подробной информацией о том, как создать ТОС можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2849). Также получить консультацию можно в департаменте внутренней политики по телефону 300-814 (доб. 2, 7).