Сахалинцев зовут на день рождения альпака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Культурный осенний интерактив подготовили для всех желающих в Сахалинском зооботаническом парке в ближайшие выходные дни, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения.

В субботу, 25 сентября:

В 14:00 состоится экскурсия "Карпы кои - виды, история, показательное кормление". Ихтиолог Евгений Сергеев расскажет слушателям о декоративных садовых рыбах - карпах кои, подробно остановится на особенностях их прудового разведения и содержания, истории происхождения. Все желающие смогут услышать интересные факты и понаблюдать за кормовым поведением рыб.

В воскресенье, 26 сентября:

В 12:00 в зоопарке пройдет экскурсия "Доктор Айболит в гостях у верблюдов", её проведет ветеринарный врач Антонина Еремина. На встрече посетители узнают о лечебно-профилактических мероприятиях, которые проводят верблюдам в зоопарке, какими инструментами пользуются ветеринары в своей работе, и что необходимо "кораблям пустыни" для хорошего самочувствия.

В 14:00 начнётся праздничная программа "Чудо-альпака", посвященная 10-летию альпака Бриллианта. Развлекать публику будут мультперсонажи - овечка Долли и свинка Нюша. Увеселительную часть представления сменит познавательный блок и маленьким юннатам представится возможность узнать о ценных свойствах шерсти альпака, способности животных дышать разряженным воздухом, как животные используют язык телодвижений для общения между собой и другие любопытные факты. Помимо прочего гостей ждут флешмобы, тематические творческие задания, спортивные эстафеты, конкурсы, танцевальные баттлы и, конечно, подарки от зоопарка.

В 14:45 состоится показательное кормление альпака, во время которого посетители узнают про своеобразные анатомические особенности строения нижних губ у мозоленогих, составе их ежедневного растительного рациона в сезонные периоды года.

Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте. Телефон для справок +7 (4242)303-747.