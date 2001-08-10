Сахалинцев зовут на день рождения альпака
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Культурный осенний интерактив подготовили для всех желающих в Сахалинском зооботаническом парке в ближайшие выходные дни, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения.
В субботу, 25 сентября:
В 14:00 состоится экскурсия "Карпы кои - виды, история, показательное кормление". Ихтиолог Евгений Сергеев расскажет слушателям о декоративных садовых рыбах - карпах кои, подробно остановится на особенностях их прудового разведения и содержания, истории происхождения. Все желающие смогут услышать интересные факты и понаблюдать за кормовым поведением рыб.
В воскресенье, 26 сентября:
В 12:00 в зоопарке пройдет экскурсия "Доктор Айболит в гостях у верблюдов", её проведет ветеринарный врач Антонина Еремина. На встрече посетители узнают о лечебно-профилактических мероприятиях, которые проводят верблюдам в зоопарке, какими инструментами пользуются ветеринары в своей работе, и что необходимо "кораблям пустыни" для хорошего самочувствия.
В 14:00 начнётся праздничная программа "Чудо-альпака", посвященная 10-летию альпака Бриллианта. Развлекать публику будут мультперсонажи - овечка Долли и свинка Нюша. Увеселительную часть представления сменит познавательный блок и маленьким юннатам представится возможность узнать о ценных свойствах шерсти альпака, способности животных дышать разряженным воздухом, как животные используют язык телодвижений для общения между собой и другие любопытные факты. Помимо прочего гостей ждут флешмобы, тематические творческие задания, спортивные эстафеты, конкурсы, танцевальные баттлы и, конечно, подарки от зоопарка.
В 14:45 состоится показательное кормление альпака, во время которого посетители узнают про своеобразные анатомические особенности строения нижних губ у мозоленогих, составе их ежедневного растительного рациона в сезонные периоды года.
Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте. Телефон для справок +7 (4242)303-747.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:58 Сегодня В департаменте соцполитики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
11:01 Сегодня В планировочном районе Южно-Сахалинска построили спортивно-игровую зону
10:49 Сегодня Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
10:48 Сегодня Сахалинцев зовут на день рождения альпака
12:03 17 Сентября Сахалинка сняла квартиру и стала жертвой мошенников
17:06 17 Сентября В Дальнем начали делать объездной путь от Холмского шоссе до улицы Бориса Полевого
16:41 16 Сентября В Южно-Сахалинске будут продавать кету по 120 рублей
16:34 16 Сентября В Макарове полностью восстановлено водоснабжение
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
15:23 26 Августа В Южно-Сахалинске продают не те арбузы и не в тех местах
16:47 26 Августа На Сахалине с 1 сентября меняется расписание "Орланов"
13:54 26 Августа Житель Сахалина не смог пройти мимо брендовых вещей и украл их
Выбор редакции
- 10:48 Сегодня Сахалинцев зовут на день рождения альпака
- 12:49 Вчера Школьники Южно-Сахалинска смогут восстановить потерянные проездные билеты с 27 сентября
- 11:55 Вчера Кафе и закусочные Южно-Сахалинска изучают на соответствие городскому стилю
- 11:44 21 Сентября Развитие "Горного воздуха" в Южно-Сахалинске обсуждали с прокуратурой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?