Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2021
Сегодня 02:52
72,88|85,49|66,91
В двух районах Сахалинской области прекращена выдача водительских удостоверений
12:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Южно-Сахалинска выступают против блокирования жителями сквозных проездов через дворы

Власти Южно-Сахалинска выступают против блокирования жителями сквозных проездов через дворы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска прошло совещание под председательством первого вице-мэра Андрея Ковальчука, на котором детально рассмотрели правовые и иные аспекты ситуации, сложившейся в одном из дворов в 7 микрорайоне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Действия жителей по Спортивному проезду 13а обсуждаются в социальных сетях. Напомним, жильцы дома, не получив согласование от департамента архитектуры и градостроительства, инициировали перекрытие сквозного проезда восточнее своего дома, установив на проезжей части вазоны, тем самым заблокировав проезд к соседним домам. Специалисты муниципалитета выезжали на место и обсуждали эти моменты с инициативными гражданами. Однако люди свою идею не оставили.

На совещании в очередной раз отметили, что хоть территория и является отмежеванной, это не дает жильцам права на блокировку проезда. Кроме того, в правовом департаменте отметили, что данный факт является прямым нарушением существующих пожарных норм, так как перекрывает проезд для экстренных служб.

Подчеркнем, администрация города выступает против установки любых конструкций и ограждений, препятствующих проезду к другим домам, блокирующих поездные пути гражданам. В этой связи сегодня в адрес областного Госпожнадзора будет направлено соответствующее обращение о выявленном нарушением с просьбой провести проверку по данному факту. Также департамент общественной безопасности и контроля, со своей стороны, вынесет предписание в адрес управляющей компании ООО "ЖЭУ-1", разместившей объявление о перекрытии проезда.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы прошли вакцинацию от COVID?