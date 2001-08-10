Власти Южно-Сахалинска выступают против блокирования жителями сквозных проездов через дворы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска прошло совещание под председательством первого вице-мэра Андрея Ковальчука, на котором детально рассмотрели правовые и иные аспекты ситуации, сложившейся в одном из дворов в 7 микрорайоне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Действия жителей по Спортивному проезду 13а обсуждаются в социальных сетях. Напомним, жильцы дома, не получив согласование от департамента архитектуры и градостроительства, инициировали перекрытие сквозного проезда восточнее своего дома, установив на проезжей части вазоны, тем самым заблокировав проезд к соседним домам. Специалисты муниципалитета выезжали на место и обсуждали эти моменты с инициативными гражданами. Однако люди свою идею не оставили.
На совещании в очередной раз отметили, что хоть территория и является отмежеванной, это не дает жильцам права на блокировку проезда. Кроме того, в правовом департаменте отметили, что данный факт является прямым нарушением существующих пожарных норм, так как перекрывает проезд для экстренных служб.
Подчеркнем, администрация города выступает против установки любых конструкций и ограждений, препятствующих проезду к другим домам, блокирующих поездные пути гражданам. В этой связи сегодня в адрес областного Госпожнадзора будет направлено соответствующее обращение о выявленном нарушением с просьбой провести проверку по данному факту. Также департамент общественной безопасности и контроля, со своей стороны, вынесет предписание в адрес управляющей компании ООО "ЖЭУ-1", разместившей объявление о перекрытии проезда.
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