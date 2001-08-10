Звезды отечественного джаза и Игорь Бутман выступят в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 6 по 8 октября концерты Sakhalin Jazz Festival будут проходить на сцене ККЗ "Октябрь". Участниками фестиваля станут легенда мирового джаза, народный артист России Игорь Бутман, а также звезды отечественного джаза и ведущие джазовые коллективы страны, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской областной филармонии.
В первый фестивальный день 6 октября островную публику ждет встреча с группой вибрафониста и композитора Иннокентия Иванова Seem For Jazz при участии солистов Южно-Сахалинского камерного оркестра. В этот же вечер выступят Игорь Бутман и гитарист, победитель главного джазового конкурса планеты Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition - Евгений Побожий, а также певица Fantine и её группа.
7 октября на сцену выйдут джазовая певица и композитор Кристина Ковалёва и участники ее проекта "Христя в Намисти" (Амстердам, Санкт-Петербург). Во втором отделении концерта выступит трио Олега Аккуратова при участии специального гостя - Игоря Бутмана.
Завершится фестиваль 8 октября большим концертом Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и Fantine.
Кроме того, в рамках фестиваля 6 и 7 октября состоится творческая встреча с Игорем Бутманом и мастер-класс Кристины Ковалёвой.
Сахалинский джазовый фестиваль на протяжении пяти лет был и остается одним из самых ярких событий осени в культурной жизни островного региона. Это прекрасный подарок всем любителям джазовой музыки, организованный Правительством Сахалинской области, региональным министерством культуры и архивного дела, продюсерским центром Igor Butman Music Group и Сахалинской филармонией.
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