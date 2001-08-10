В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс "Женщина года"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается прием заявок на ежегодный конкурс "Женщина года", который проводится администрацией Южно-Сахалинска. Принять участие в нем могут жительницы города старше 18 лет путем самовыдвижения либо представления кандидатуры коллективом предприятия, в котором она работает, общественной организацией, деловыми партнерами, членами семьи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Цель конкурса - привлечение общественного внимания к роли женщины в современном мире, признание заслуг представительниц прекрасной половины человечества, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности.
Победитель и лауреаты традиционно будут определены в следующих номинациях:
- "Лидер общественного движения" - для женщин, активно и плодотворно занимающихся общественной деятельностью, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Южно-Сахалинска, а также способствующих объединению женщин и активизации женского движения;
- "Деловая женщина" - для женщин, работающих на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности, внесших значительный вклад в стабильное и поступательное развитие предприятия, учреждения, организации, а также в развитие социально-экономической жизни города Южно-Сахалинска, осуществляющих спонсорскую поддержку социальных проектов и программ;
- "Сестра милосердия" - для женщин, работающих в системе здравоохранения, социальной поддержки населения, проявляющих заботу и милосердие к людям, своими личными и профессиональными качествами заслуживших признание и уважение окружающих и пациентов;
- "Сердце отдаю детям" - для педагогов, преподавателей, воспитателей, достигших высоких результатов в образовании и воспитании детей, учащихся, школьников;
- "Культура и духовность" - для горожанок, внесших значительный вклад в развитие культуры города;
- "Хранительница семейного очага" - для матерей, сохраняющих и развивающих лучшие семейные традиции воспитания детей в семье, способствующих повышению статуса семьи в обществе или воспитывающих детей, получивших общественное признание (включая женщин с приемными детьми и женщин, которые внесли свой вклад в жизнеустройство детей-сирот).
Для участия в конкурсе представляется заявка-анкета определенной формы, которую можно скачать на официальном сайте администрации (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1338/7945), автобиография, подробная характеристика с места работы. Дополнительно могут быть предоставлены рекомендательные письма от общественных организаций, учреждений, работающих на территории Южно-Сахалинска; любая другая информация, которая позволяет отразить результаты деятельности конкурсантки, например, публикации в СМИ.
Подробная информация о конкурсе, в том числе перечень документов, требования к участницам, контактные данные размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/492?newsid=21568.
Пакет документов необходимо представить по адресу: ул. Карла Маркса, 51, каб. 211, 214. Телефон для справок 300-814 (доб. 1, 7).
Прием заявок продлится до 30 сентября. Подведение итогов конкурса состоится в ноябре.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня На Сахалине задержана группа ловцов травяных креветок
11:41 Сегодня В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
09:42 Сегодня В работу южно-сахалинских школ внедряют бережливые технологии
10:32 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс "Женщина года"
17:11 15 Сентября В декабре на Сахалине заработает лучший водный развлекательный объект Дальнего Востока
12:03 17 Сентября Сахалинка сняла квартиру и стала жертвой мошенников
17:24 15 Сентября Сахалинских бизнесменов научат продвигаться в соцсетях
16:41 16 Сентября В Южно-Сахалинске будут продавать кету по 120 рублей
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
15:23 26 Августа В Южно-Сахалинске продают не те арбузы и не в тех местах
16:47 26 Августа На Сахалине с 1 сентября меняется расписание "Орланов"
13:54 26 Августа Житель Сахалина не смог пройти мимо брендовых вещей и украл их
Выбор редакции
- 11:44 Сегодня Развитие "Горного воздуха" в Южно-Сахалинске обсуждали с прокуратурой
- 10:32 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс "Женщина года"
- 14:57 Вчера В Южно-Сахалинске появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры РФ
- 14:30 17 Сентября На Сахалине пройдет Неделя безопасности дорожного движения
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?