На Сахалине охранник украл имущество предприятия на 1.5 миллиона рублей и продал его за 20 тысяч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Долинский поступило заявление от представителя одной из частных компаний, занимающееся дорожно-строительными работами. С территории базы, находящейся в селе Стародубское были похищены четыре дробящие плиты, общей стоимостью почти полтора миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска осмотрели прилегающую местность, опросили работников компании и вскоре установили личность подозреваемого. Как и предполагали оперативники, им показался сотрудник завода - 50-летний охранник.
Как оказалось, мужчина уже некоторое время прорабатывал план по хищению ценного имущества. Дождавшись, когда весь персонал покинет территорию, он через сайт объявлений заказал кран-балку. Введя водителя фуры в заблуждение, что плиты принадлежат ему, он погрузил их в кузов и в дальнейшем сдал на металлолом, выручив за это 20 тысяч рублей. Денежные средства мужчина потратил по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:11 15 Сентября В декабре на Сахалине заработает лучший водный развлекательный объект Дальнего Востока
17:24 15 Сентября Сахалинских бизнесменов научат продвигаться в соцсетях
08:42 14 Сентября Утверждено обвинительное заключение в деле о гибели судна "Восток"
16:41 16 Сентября В Южно-Сахалинске будут продавать кету по 120 рублей
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
15:23 26 Августа В Южно-Сахалинске продают не те арбузы и не в тех местах
16:47 26 Августа На Сахалине с 1 сентября меняется расписание "Орланов"
13:54 26 Августа Житель Сахалина не смог пройти мимо брендовых вещей и украл их
Выбор редакции
- 14:57 Вчера В Южно-Сахалинске появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры РФ
- 14:30 17 Сентября На Сахалине пройдет Неделя безопасности дорожного движения
- 14:33 16 Сентября Еще более полутора миллионов рублей сахалинцы отдали мошенникам
- 14:42 14 Сентября Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" начался в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?