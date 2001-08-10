На Сахалине охранник украл имущество предприятия на 1.5 миллиона рублей и продал его за 20 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Долинский поступило заявление от представителя одной из частных компаний, занимающееся дорожно-строительными работами. С территории базы, находящейся в селе Стародубское были похищены четыре дробящие плиты, общей стоимостью почти полтора миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска осмотрели прилегающую местность, опросили работников компании и вскоре установили личность подозреваемого. Как и предполагали оперативники, им показался сотрудник завода - 50-летний охранник.

Как оказалось, мужчина уже некоторое время прорабатывал план по хищению ценного имущества. Дождавшись, когда весь персонал покинет территорию, он через сайт объявлений заказал кран-балку. Введя водителя фуры в заблуждение, что плиты принадлежат ему, он погрузил их в кузов и в дальнейшем сдал на металлолом, выручив за это 20 тысяч рублей. Денежные средства мужчина потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.