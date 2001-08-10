В Дальнем начали делать объездной путь от Холмского шоссе до улицы Бориса Полевого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы выполняются по поручению мэра города Сергея Надсадина. Ранее на данном участке полностью отсутствовало благоустройство, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В начале августа мэр Южно-Сахалинска проводил выездное совещание в Дальнем, на котором местные жители обозначили градоначальнику ряд проблем. В том числе, поднимался вопрос жильцов домов №1 по ул. Байкальской и №2 по ул. Бориса Полевого, через дворовую территории которых проезжал поток машин, следующий до трех новопостроенных домов. По поручению мэра было проработано решение об организации альтернативного проезда.
Сейчас бригады завода им. М.А. Федотова завершают восстановление дороги и ее отсыпку щебнем. С участка осушили лужи, выравняли и скосили траву с обочин. В дальнейшем дорогу будут содержать и регулярно грейдировать.
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