В Южно-Сахалинске утром 17 сентября отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 17 сентября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в следующих жилых домах:

- ул. Комсомольская,151-161, 151а-157а;

- пр. Коммунистический, 21Б.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП “Городской водоканал" по телефону 72-32-40.