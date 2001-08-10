Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2021
Сегодня 20:55
72,85|86,07|66,91
В Южно-Сахалинске будут продавать кету по 120 рублей
16:44, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске утром 17 сентября отключат холодную воду

В Южно-Сахалинске утром 17 сентября отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 17 сентября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в следующих жилых домах:

- ул. Комсомольская,151-161, 151а-157а;

- пр. Коммунистический, 21Б.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП “Городской водоканал" по телефону 72-32-40.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?