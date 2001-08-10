В Макарове полностью восстановлено водоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня стали известны итоги исследований проб воды, взятых из сетей водоснабжения в Макарове, пострадавшем в конце прошлой недели от сошедших селей в результате сильных ливней. По заключению специалистов качество воды соответствует санитарным требованиям. Подвоз питьевой воды в автоцистернах для жителей прекращен, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Для нормализации водоснабжения в городе была проведена масштабная работа: после сброса воды из водохранилища очищены от селевых масс чаща гидротехнического сооружения и трубопроводы, обследовано оборудование очистных сооружений, выполнена гидроизоляция стенок водохранилища и укреплены скальником стенки плотины, заменена задвижка.

- Проведено обследование городских водопроводных сетей на наличие порывов. До снижения повышенной мутности воды в водозаборе ежедневно проводится промывка фильтров на станции очистки. В дома местных жителей вода поступает без ограничений, – сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна, которая по поручению Валерия Лимаренко контролировала ход восстановительных работ и обеспечивала координацию всех служб на месте.

Кроме того, завершаются работы по расчистке от грязи и ила подвалов и дворовых территорий.

В настоящий момент в региональном министерстве ЖКХ рассматривается вопрос проведения капитального ремонта плотины водохранилища в Макарове.

Отметим также, что ранее при участии другого профильного министерства – цифрового и технологического развития совместно с муниципальным образованием и ПАО «Ростелеком» были устранены порывы на оптическом кабеле в районе сел Восточное и Пугачево. Это обеспечило полное восстановление услуг связи в Макаровском районе.