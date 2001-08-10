Пробки в Южно-Сахалинске власти списывают на сбой в работе светофоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вчера вечером на ряде светофорных объектов города был зафиксирован технический сбой. Администрация Южно-Сахалинска оперативно приняла ряд мер, которые позволили уже к 21.00 относительно стабилизировать дорожную обстановку. На сегодняшнее утро все светофорные объекты работают в обычном режиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Ни о каком эксперименте и желании внести изменения в работу светофорных объектов речи не идет, - подчеркнул директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик. - Сбой работы был вызван техническими причинами. В них сейчас разбираются наши специалисты.

Ситуация также находится на контроле мэра Сергея Надсадина. Подчеркнем, что в настоящее время вопросам организации качественного дорожного движения администрация областного центра уделяет особое значение. Так, по распоряжению главы города со следующего года на базе департамента дорожного хозяйства и благоустройства будет создан Центр управления дорожным движением, который будет осуществлять регулировку всех транспортных потоков в городе. Сейчас муниципалитет ведет большую подготовительную работу, в этой работе Южно-Сахалинск будет использовать практику ведущих профильных учреждений страны.

Напомним, в начале сентября Сергей Надсадин, находясь в служебной командировке в Москве, провел рабочую встречу с директором института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаилом Блинкиным. Он один из признанных экспертов общероссийского уровня c колоссальным опытом работы по направлению оптимизации транспортной составляющей в ряде российских городов. В ходе диалога стороны также обсудили транспортные проблемы Южно-Сахалинска и пути их решения.

В настоящее время областная столица также готовится к внедрению системы умных светофоров и модернизации общественного транспорта в целом. Сейчас идет первый этап - работа по оптимизации маршрутно-транспортной сети с учетом изучения пассажиропотока. До 2024 года стоит задача - построить новую базу для общественного транспорта и обновить автопарк, в том числе закупить автобусы, работающие на электричестве. Эта работа проводится в тесном сотрудничестве с партнерами проекта - Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

Что касается плановых ограничений движения транспорта, связанного с проведением дорожных работ, то основной объем запланированных ремонтных работ уже закончен.

Сегодня работы продолжаются на ул. Комсомольской на участке от моста через ручей Пригородный до ул. Емельянова, сквозного проезда нет. До окончания строительного сезона подрядной организации предстоит провести работы по переустройству инженерных сетей и дорожной одежды.

Также в активной фазе работы на участке улицы Украинской, ее планируют открыть для движения транспорта к середине октября.

Кроме того, сегодня вечером в районе 19.00 будет перекрыто движение на участке улицы Бумажной от ул. Милицейской до ул. Ленина. Ограничения здесь продлятся до 7 утра завтрашнего дня.