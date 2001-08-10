Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2021
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09:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские школьники смогут программировать роботов

Сахалинские школьники смогут программировать роботов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В долинской школе №1 тождественно открыли кабинеты "Точки роста". Центр оснащен универсальными ящиками, которые можно использовать в исследованиях по химии, физики и биологии, мощный принтер и оборудование для робототехники Lego Education. Центр даст ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах

- Я рад, что в нашем районе существуют такие места, где дети могут учиться новому, современному, - сказал Александр Тугарев. - Такие центры призваны дать нашим детям качественное образование, дать равные возможности для обучения всех детей вне зависимости места их проживания.

Благодаря этому проекту, в школе появились оснащённые современным оборудованием кабинеты химии, биологии и физики. Заниматься в современных кабинетах могут дети с 5 по 11 классы.

- Все оборудование подключается к компьютерам, если нужно узнать химические свойства какой-то жидкости, нужно просто подключить датчик, и система сама все сделает, - рассказала директор школы Ирина Шабалина. - Точность исследования составляет 80 процентов. Это очень удобно и быстро.

Школьники, преподаватели и гости отправились в учебные классы, которые оборудованы новой современной техникой. Напомним, что "Точки роста" создаются в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Он нацеленный на предоставление образования в рамках цифрового и гуманитарного профиля.

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