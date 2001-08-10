Бассейн Южно-Сахалинска предоставляет скидки на услуги по "Карте сахалинца"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортивные учреждения областного центра работают по программе лояльности для владельцев "Карты сахалинца", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Это проект, инициированный региональным правительством, имеет социальную направленность и является ключом ко многим государственным сервисам. Также карту можно использовать, как банковскую - расплачиваться за покупки, получать дополнительные скидки, бонусы, кешбэк.
- Для лиц с ограниченными возможностями здоровья посещение бассейна бесплатное, - рассказала заместитель директора спортшколы Светлана Шкрябун. - Для держателей карты сахалинца также предусмотрена скидка: стоимость сеанса составит 315 рублей для взрослых. В эту же сумму обойдется разовое посещение тренажерного зала. Сеанс в бассейне для детей до 12 лет по карте также идет со скидкой - 175 рублей. Надо сказать, очень востребованы наши оздоровительные услуги в бассейне среди горожан. Спрос растет, но мы ведем предварительную запись, чтобы занимающимся было комфортно.
В холле бассейна перед началом дневных сеансов для горожан всегда людно. Южносахалинка Наталья Максимова, возможностями карты сахалинца активно пользуется сама и рассказывает о них знакомым.
- Соседке рассказала, подруге, - говорит Наталья. - Так мы уже и в группу объединились для походов в бассейн. Это не только полезно для здоровья, это еще и общение. Приезжаю на материк и рассказываю родственникам о наших возможностях по карте, они всегда отмечают, что нам повезло в этом. Экономия существенная, я как-то даже села и подсчитала. Сумма выходит приличная. Я вот с внуками все каникулы с удовольствием в кино ходила и без ущерба бюджету своему.
Напомним, горожане старше 70 лет могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта, а люди от 55 - посещать учреждения культуры и спорта, в том числе театра, кинотеатров, краеведческого музея, зоопарка, бассейнов, спортивных школ, а также бесплатно подниматься на СТК "Горный воздух".
Школьники могут использовать эту карту в качестве пропуска в образовательное учреждение и как проездной. Необходимо только перенести на нее функции имеющегося школьного проездного.
Оформить карту можно в Сбербанке, банке "АТБ", "Газпромбанке", банке "Итуруп", "Россельхозбанке", "ВТБ". Она работает на базе национальной платежной системы "Мир", выпускается и обслуживается бесплатно.
Подробнее с информацией о партнерах проекта, а также о возможностях карты можно ознакомиться на сайте: https://eks.sakhalin.gov.ru/.
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