Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2021
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В дни выборов в Южно-Сахалинске автобусы будут ходить по графику буднего дня
09:39, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В дни выборов в Южно-Сахалинске автобусы будут ходить по графику буднего дня

В дни выборов в Южно-Сахалинске автобусы будут ходить по графику буднего дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские маршруты в дни выборов - 18 и 19 сентября - будут ходить в Южно-Сахалинске по графику буднего дня. В указанные дни на маршруты выйдут порядка 230 автобусов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также в предстоящее воскресенье на линии будут работать автобусы маршрутов №1, 122, 252 и 250. Кроме того, отметим, что маршрут №15 обслуживаться не будет.

По всем вопросам, касающимся работы общественного транспорта, необходимо обращаться по телефону горячей линий МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска": 51-00-51.

Работу транспорта также можно отслеживать в режиме онлайн на портале общественного транспорта городского округа "Город Южно-Сахалинск" (www.bus.yuzhno-sakh.ru).

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