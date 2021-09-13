В субботу, 18 сентября, сахалинский "Горный воздух" превратится в кинотеатр
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Комплекс "Горный воздух" и красноярская кинокомпания "Мечта" заключают соглашение на показ трех авторских кинокартин:
- "Навстречу мечте";
- "Маняшино озеро";
- "Хочу мороженного".
Все эти фильмы можно будет посмотреть на самой высокой киноплощадке Сахалина.
В эту субботу, при наличии хорошей погоды "Горный воздух" приглашает Вас погрузиться в уютную атмосферу кинематографа, с горячими напитками, вкусной едой, среди гор и мягких подушек.
18 сентября в 19:00 на средней площадке Комплекса состоится показ фильма "Навстречу мечте".
«На встречу мечте» (2020) Россия, Норвегия
Катя - бунтующий подросток. Она думает, что мама ее не понимает и не принимает, а семейные отношения уже не подлежат восстановлению. Поэтому Катя решает бросить все и уехать в другую страну, в Норвегию. По дороге она знакомится с мальчиком, который тоже едет в Норвегию, но совсем по другим причинам, он едет навстречу своей мечте, перед тем как оборвется его жизнь. Случайное знакомство двух подростков объединяет два разных пути и меняет несколько сломанных судеб навсегда.
Добраться можно на машине до средней станции СТК "Горный воздух", либо на канатной дороге с нижней до средней станции!
Во время кинопоказа у гостей есть возможность арендовать мягкие пуффы!
Стоимость аренды маленького пуфа на вечер - 150 рублей, большого - 200 рублей.
Подробную информацию уточняйте по телефону: 8 (4242) 51-11-10 доб. 131
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