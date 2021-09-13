В Сахалинской области выбрали лучшего сельского библиотекаря
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги областного конкурса "Лучший сельский библиотекарь" по организации мероприятий (проектов) в поддержку здорового образа жизни "Здоровым быть модно" подвели в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.
Конкурс, учрежденный региональным министерством культуры и архивного дела, стартовал 16 июня. Заявки на участие, материалы мероприятий и проектов, направленных на продвижение здорового образа жизни, прислали библиотекари из шести муниципальных образований области.
Поступившие видео-презентации оценил оргкомитет, в состав которого вошли специалисты областного министерства культуры и архивного дела и СахОУНБ, а также главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова.
Работы участников оценивались по следующим критериям: новизна и оригинальность, глубина проработки темы, зрелищность и креативность. Обратили внимание и на привлечение к участию в мероприятиях волонтеров, а также на сотрудничество библиотек с учреждениями, осуществляющими деятельность по популяризации здорового образа жизни.
Решением жюри в финал состязания вышли все шесть участников.
Завершающим этапом стало открытое онлайн-голосование, которое проходило на сайте СахОУНБ.
С существенным отрывом от других участников победителем конкурса стала заведующая библиотекой № 6 села Взморье "Долинской ЦБС" Валентина Следюк.
Специальным дипломом за осуществление деятельности, направленной на популяризация здорового образа жизни и набравшей наибольшее количество баллов по итогам первого этапа Конкурса награждена заведующая Крабозаводской библиотекой-филиалом №2 «Южно-Курильской ЦБС» Екатерина Синькевич.
Все участники были отмечены благодарственными письмами от Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и будут переданы в учреждения культуры.
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