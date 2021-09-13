Сахалинцы могут узнать о сертификате дополнительного образования по номеру горячей линии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оператором процесса в Южно-Сахалинске выступает Дворец детского (юношеского) творчества. Его специалисты аккумулируют информацию, обрабатывают заявления и ведут консультационную работу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала методист ДД(Ю)Т Галина Зацаринная, проконсультироваться по вопросам получения и активации электронного документа можно по телефону горячей линии 72-77-05.

Напомним, с августа нынешнего года стала возможной запись детей в объединения дополнительного образования через портал Навигатор. Сертификат - доступ в личный кабинет информационной системы, который, по сути, является доступом к персональному счету.

Сертификат используется родителями, чтобы выбирать и записываться в кружки и секции, а также - для записи на обучение по любой программе, которые реализуются в регионе независимо от ведомства (образование, спорт или частные организации), включенной в региональный общедоступный навигатор https://65.pfdo.ru/.

Документ считается активированным с момента зачисления на программу обучения. Для этого родителям надо подать в учреждение соответствующее заявление. Если ребенок больше не хочет посещать занятия, родитель может написать заявление об отчислении, и средства сертификата не будут списываться. В областном центре на сегодняшний день активировано более 22 тысяч сертификатов дополнительного образования.

Записаться на занятия или перейти из одного объединения в другое можно в любой момент времени, главное, чтобы на сертификате был доступный остаток средства, а в объединении - свободные места.