На Сахалине трудовые династии борются в конкурсе за звание лучшей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 сентября в Южно-Сахалинске прошёл полуфинал конкурса, призванного отметить успехи семей, представители которых на протяжении нескольких поколений работают в одной сфере на благо родного региона. 14 династий преодолели первый (муниципальный) этап и продолжат борьбу за звание победителей конкурса, инициированного региональным министерством культуры и архивного дела и приуроченного к 75-летию со дня образования Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве культуры и архивного дела.

На церемонии награждения первой на сцену поднялась трудовая династия из островной столицы, известная в регионе благодаря основанию Южно-Сахалинского камерного оркестра.

- Мы посчитали, что у нашей семьи стаж работы в культуре здесь, на Сахалине, равен 240 годам, - сказала Галина Зражаева вместе с Павлом Зражаевым и Натальей Емельяновой, принимая награду из рук министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонны Лаврик. - Я очень рада, что дело моего мужа - городской камерный оркестр - продолжается и сегодня. Такие мероприятия - это большое событие и для семьи, и для общества. Хочу поблагодарить всех, кто работал с нами все эти годы, и поздравляю присутствующих в зале с выходом в финал!

Полуфинал конкурса - это в первую очередь праздник, организованный в здании Сахалинского областного центра народного творчества для победителей муниципального этапа в знак признания их заслуг.

- Без вас сегодня не было бы Сахалинской области в том виде, как мы её знаем и любим. Мы гордимся вашими достижениями и тем вкладом, который вы внесли в развитие нашего региона, - отметила Нонна Владимировна, уступая место на сцене Виктору Горбачу, заместителю председателя общественной палаты Сахалинской области, для вручения наград трудовым династиям из сферы образования.

Семьи из восьми городских округов отмечены за более чем полувековую преданность делу воспитания подрастающего поколения. Это Валентина Исупова (Олейникова), Анна Темербекова (Исупова) и Макар Темербеков из Долинского района; Галина и Валентин Сенины из Корсаковского района; Надежда Кульшина, Юлия и Дмитрий Ежукевич из Макаровского района; Евдокия Сизова, Мария Пикуза и Татьяна Филь из Невельского района; Виктория Сараева и Ксения Решетникова из Ногликского района; Раиса, Сергей, Никита и Анна Киселёвы из Томаринского района; Людмила Кравцова и Валентина Шилова из Тымовского района, а также Светлана Путинцева из Холмского района.

В нашем регионе трудовые династии живут и работают не только на Сахалине, но и на Курильских островах. Награду Николаю Летову и его семье из Южно-Курильского городского округа за многолетнюю преданность сфере бытового обслуживания населения вручил депутат Сахалинской областной Думы Игорь Янчук. Из Охи, единственного на Сахалине города трудовой доблести, в финал конкурса прошла спортивная династия Татьяны и Александра Селивановых.

Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов наградил представителей трудовой династии железнодорожников из Поронайского городского округа Петра и Татьяну Константиновых, Наталью Им, Юлию Дружинину и Ольгу Корпачеву. Также на сцену были приглашены победители муниципального этапа из Александровск-Сахалинского района Василий Логвинов (морской транспорт) и финалисты конкурса из Анивского городского округа Марина Стократная, Александра Ращупкина, Александра и Владимир Калуга (сельское хозяйство).

Украшением полуфинала стало выступление артистов Сахалинской филармонии Евгении Тагвей, группы «Джаз Тайм», Анастасии Чубич, вокалистов Елены Троян, Андрея Рулёва и Елены Акшенцевой. Также на сцене Сахалинского областного центра народного творчества выступили дуэт "Voice", Алексей Солдатов и Николай Михеев.

Финалисты конкурса «Трудовая династия Сахалинской области» примут участие в итоговом онлайн-голосовании, которое будет проведено в 2022 году – в год празднования 75-летия со дня образования Сахалинской области.

В рамках конкурса "Трудовая династия Сахалинской области" в августе и начале сентября прошло "Сахалинское лето" - серия масштабных мероприятий, охвативших Александровск-Сахалинский, Аниву, Корсаков, Невельск, Ноглики, Оху, Поронайск, Смирных, Томари, Тымовское, Углегорск, Холмск и Южно-Сахалинск. Посетители "Сахалинского лета» увидели выставку из фондов Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" и Сахалинского областного художественного музея под названием "Сахалин и Курилы: сквозь время", рассказывающую о культуре, коренных народах, образовании, медицине и многих других аспектах жизни в регионе. Музейно-мемориальный комплекс "Победа" представил подлинные фотографии Сахалинской области середины ХХ века и провёл лекции об истории островов в период Второй мировой войны и послевоенных лет. Государственным историческим архивом были показаны уникальные документальные репортажи и сюжеты сахалинских журналистов 60–80-х годов XX века, вошедшие в кинохроники, а Сахалинская филармония подготовила настоящий музыкальный подарок жителям – живые выступления лучших островных артистов. Проект "Сахалинское лето" позволил сахалинцам не только интересно и познавательно провести время, открывая для себя много нового о родном регионе, но и привлёк внимание к конкурсу "Трудовая династия Сахалинской области". Как результат - заявки поступили из всех городских округов региона, и семьи, отвечающие условиям конкурса (где представители как минимум трех поколений работают в одной сфере на протяжении не менее 50 лет), были отобраны для участия в муниципальном этапе, итоги которого стали известны 11 сентября.