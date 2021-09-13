Бытовые отходы Южно-Сахалинска и Анивы теперь будут складировать на полигоне "Известковом"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сегодняшний день в управлении по обращению с отходами есть разрешение на строительство объекта в соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ. В сентябре будет получена лицензия на обработку отходов, а к концу 2021 года закончатся все подготовительные работы к запуску объекта.
Полигон "Известковый" - новый объект для складирования отходов Южно-Сахалинска и Анивы. Здесь будет размещена линия для их сортировки и захоронения, очистные сооружения и административные здания. В настоящее время ведется подготовка документов для проведения торгов на выбор поставщика технологического оборудования и подрядчиков для проведения строительно-монтажных работ, рассказали ТИА "Острова" в управлении по обращению с отходами.
- 1 ноября планируется начать строительство, окончить которое предстоит в июне 2022 года, - рассказал генеральный директор "Управления по обращению с отходами" Максим Федотов. - Южно-сахалинская свалка должна закрыться к концу текущего года. В связи с этим, на период проведения строительно-монтажных работ на полигоне будет установлена мобильная мусоросортировочная линия. После ввода в эксплуатацию стационарного мусоросортировочного комплекса, мобильная линия будет размещена на полигоне в Тымовском, который будет обслуживать Поронайский, Смирныховский, Александровск-Сахалинский и Тымовский районы.
К середине 2022 года на Сахалине будут запущены новые объекты обработки мусора в Корсакове, Южно-Сахалинске и Тымовском, которые смогут сортировать до 70% отходов Сахалина.
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