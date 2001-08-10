Мэр Сергей Надсадин поздравил жителей Южно-Сахалинска с Днем города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Нашему Южно-Сахалинску сегодня исполняется 139 лет. Свой очередной день рождения столица островного региона встречает с солидными достижениями и большими планами.
Мы строим новые микрорайоны, социальные объекты и скверы, развиваем дорожную инфраструктуру. Красивый, чистый и ухоженный Южно-Сахалинск — результат большой слаженной работы каждого из нас. Своим ежедневным трудом мы с вами делаем наш любимый город еще лучше. Безусловно, достижение таких результатов было бы невозможным без слаженной командной работы и внимания к региональной столице губернатора Валерия Игоревича Лимаренко, председателя областного правительства Алексея Белика и депутата Госдумы от Сахалинской области Георгия Карлова.
Как люди новой формации, они поддерживают проекты развития города, подчас самые амбициозные. Но основное внимание уделяется повседневному комфорту людей. В этом году по инициативе губернатора успешно реализованы проекты по приведению в порядок городских дворов и дорог. Только текущим ремонтом было восстановлено более 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и свыше 300 дворов.
По многим показателям Южно-Сахалинск является лидером на Дальнем Востоке. В этом году в городском округе планируется ввести около 290 тысяч квадратных метров жилья. Еще одно важное направление, которое уверено реализуется в городе — возведение социальных объектов. Впервые за много лет мы ввели в эксплуатацию сразу две новые школы (на 550 и 260 мест), построенные с нуля. В одном из этих образовательных учреждений обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Особые слова благодарности в этот день я говорю своей команде - работникам администрации, а также - депутатам городской думы за профессиональную и слаженную работу во благо горожан и для развития Южно-Сахалинска.
Достижения Южно-Сахалинска - это наша общая заслуга и в то же время особая ответственность за будущие результаты. Мы стремимся к тому, чтобы Южно-Сахалинск стал городом возможностей для всех, кто связал свою судьбу с ним.
В этот замечательный день я желаю всем отличного настроения, счастья и благополучия! С праздником, любимый Южный!
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