Мэр Сергей Надсадин поздравил жителей Южно-Сахалинска с Днем города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нашему Южно-Сахалинску сегодня исполняется 139 лет. Свой очередной день рождения столица островного региона встречает с солидными достижениями и большими планами.

Мы строим новые микрорайоны, социальные объекты и скверы, развиваем дорожную инфраструктуру. Красивый, чистый и ухоженный Южно-Сахалинск — результат большой слаженной работы каждого из нас. Своим ежедневным трудом мы с вами делаем наш любимый город еще лучше. Безусловно, достижение таких результатов было бы невозможным без слаженной командной работы и внимания к региональной столице губернатора Валерия Игоревича Лимаренко, председателя областного правительства Алексея Белика и депутата Госдумы от Сахалинской области Георгия Карлова.

Как люди новой формации, они поддерживают проекты развития города, подчас самые амбициозные. Но основное внимание уделяется повседневному комфорту людей. В этом году по инициативе губернатора успешно реализованы проекты по приведению в порядок городских дворов и дорог. Только текущим ремонтом было восстановлено более 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и свыше 300 дворов.

По многим показателям Южно-Сахалинск является лидером на Дальнем Востоке. В этом году в городском округе планируется ввести около 290 тысяч квадратных метров жилья. Еще одно важное направление, которое уверено реализуется в городе — возведение социальных объектов. Впервые за много лет мы ввели в эксплуатацию сразу две новые школы (на 550 и 260 мест), построенные с нуля. В одном из этих образовательных учреждений обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Особые слова благодарности в этот день я говорю своей команде - работникам администрации, а также - депутатам городской думы за профессиональную и слаженную работу во благо горожан и для развития Южно-Сахалинска.

Достижения Южно-Сахалинска - это наша общая заслуга и в то же время особая ответственность за будущие результаты. Мы стремимся к тому, чтобы Южно-Сахалинск стал городом возможностей для всех, кто связал свою судьбу с ним.

В этот замечательный день я желаю всем отличного настроения, счастья и благополучия! С праздником, любимый Южный!