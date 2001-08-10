В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие сквера Ариран, которое ознаменовали традиционным перерезанием красной ленточки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участие в церемонии приняли мэр областного центра Сергей Надсадин, председатель городской Думы Сергей Дмитриев, глава Южно-Сахалинской канцелярии Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Квак Ки Донг и другие почетные гости.
Инициатором обустройства нового общественного пространства выступили Ассамблея народов Сахалинской области, общественная организация "Сахалинские корейцы". Сквер в восточном стиле расположился рядом со зданием Корейского культурного центра. Его украшают беседка, выполненная по всем канонам корейской архитектуры, пешеходные дорожки. В будущем здесь появятся скамейки, посажены цветущие кустарники и газоны.
Сергей Надсадин в приветственном слове поблагодарил общественников за активное участие в реализации важного начинания.
– Переговоры о появлении в нашем городе сквера, подчеркивающего аутентичность культуры корейского народа, велись несколько лет. - сказал Сергей Надсадин. - Символично, что его открытие проходит накануне 139-летия Южно-Сахалинска. Появление новых уютных уголков в преддверии Дня города становится доброй традицией. Уверен, что и сквер Ариран станет зоной отдыха для горожан и настоящим украшением областной столицы.
Президент региональной общественной организации "Сахалинские корейцы" Оксана Пак выразила слова признательности администрации Южно-Сахалинска и мэру города за поддержку инициатив, отметила, что появление нового общественного пространства также способствует укреплению дружеских межнациональных связей Южно-Сахалинска.
- Этот красивый сквер, названный в честь самой известной корейской песни, станет местом притяжения для туристов, будет служить новой эффектной фотозоной, – отметила Оксана Пак.
Также в официальной части перед гостями мероприятия выступил глава Южно-Сахалинской канцелярии Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Квак Ки Донг. В знак признательности за вклад в укрепление дружественных связей между республикой Кореей и Южно-Сахалинском он вручил Сергею Надсадину благодарственное письмо.
Музыкальным подарком для гостей церемонии стало выступление корейских барабанщиков детской школы искусств "Этнос".
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