Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2021
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12:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Армейский корпус ВВО на Сахалине изучает новые методы ведения боевых действий

Армейский корпус ВВО на Сахалине изучает новые методы ведения боевых действий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне "Успеновский" под руководством временно исполняющего обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) генерал-майора Валерия Шкильнюк с командирами батальонов и дивизионов стартовали занятия по внедрению новых способов ведения боевых действий на основе  опыта военных операций в Сирии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе розыгрыша практических действий подразделений армейского корпуса ВВО командному составу были доведены и продемонстрированы способы выявления позиций условного противника с применением современных средств  разведки.

Кроме того, офицерам были показаны действия при обнаружении условного противника и нанесение ему огневого поражения, во взаимодействии мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Экипажи танков Т-80 с закрытых огневых позиций выполнили поражение целей, вскрытых расчётами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Элерон-3" и "Орлан-10", действовавших совместно с разведгруппами оснащённых комплексами разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

В дальнейшем командирам подразделений предстоит ознакомиться с методикой подготовки снайперов по ведению огня вне визуального наблюдения цели с помощью полученных координат.    

В ходе теоретических и практических занятий офицерам будут доведены передовые методики и требования по организации боевой подготовки с учетом особенностей применения войск в современных вооруженных конфликтах.

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