Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2021
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В Синегорске обновили график подвоза воды населению
10:37, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Синегорске обновили график подвоза воды населению

В Синегорске обновили график подвоза воды населению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поэтапно в Синегорске завершается процесс регулирования подачи воды в жилые дома, переключенные на снабжение от северного водозабора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас подвоз воды организован на адреса, снабжающиеся от восточного водозабора. На период возможных точечных сбоев, которые могут возникать до момента полного обновления запасов воды на этом водохранилище, организован подвоз воды по следующему графику:

- ул. Горная, д. 5, в 18:00;

- ул. Горная, д. 6, 18:30;

- ул. Горная, д. 2, 19:00.

 В ближайшие выходные дни:

- ул. Горная, д. 5, в 15:00;

- ул. Горная, д. 6, в 15:30;

- ул. Горная, д. 2, в 16:00.

Напомним, перед руководством СКК поставлена задача оперативно реагировать на поступающие обращения и, в случае необходимости, корректировать график для удобства граждан.

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