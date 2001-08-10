На Сахалине пройдет областной слет школьных лесничеств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

I областной слёт школьных лесничеств «ЛЕСахалина» пройдёт 14 и 15 сентября 2021 года на базе Сахалинской областной научной библиотеки в г. Южно-Сахалинске. Торжественное открытие состоится 14 сентября в 10 часов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве образования.

В слёте примут участие 11 команд школьных лесничеств и экоотрядов из разных районов Сахалинской области (всего свыше 30 детей в возрасте от 11 до 17 лет).

В рамках слёта пройдут конкурс исследовательских работ, конкурс творческих отчётов, командная эстафета, также для ребят подготовлен образовательный блок, в рамках которого состоятся практические мастерские по лесоводству и защите лесов.

Команды-победители и призёры в каждом конкурсе будут награждены дипломами министерства образования и памятными призами. Все участники слёта получат сертификаты об участии и памятные сувениры.

Организаторами выступают региональное министерство образования и Областной центр внешкольной воспитательной работы при содействии Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, ГЛР ГКУ "Сахалинские лесничества" и Российского движения школьников.