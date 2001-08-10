Бизнесмены Южно-Сахалинска должны отчитаться о количестве своих сотрудников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам, использующим наемный труд) напоминают, что в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ необходимо ежеквартально предоставлять в налоговую службу сведения о среднесписочной численности работников в составе расчета по страховым взносам по форме КНД 1151111, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Расчет по страховым взносам представляет собой письменное заявление или заявление плательщика страховых взносов, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ непредставление в установленный срок расчета по страховым взносам в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 % не уплаченной суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основании расчета по страховым взносам, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.
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