Бизнесмены Южно-Сахалинска должны отчитаться о количестве своих сотрудников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам, использующим наемный труд) напоминают, что в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ необходимо ежеквартально предоставлять в налоговую службу сведения о среднесписочной численности работников в составе расчета по страховым взносам по форме КНД 1151111, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Расчет по страховым взносам представляет собой письменное заявление или заявление плательщика страховых взносов, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ непредставление в установленный срок расчета по страховым взносам в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 % не уплаченной суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основании расчета по страховым взносам, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.