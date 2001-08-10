Первый этап сельскохозяйственной микропереписи завершился в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завершился 1-й этап сельскохозяйственной микропереписи, стартовавшей 1 августа на территории городского округа. За месяц работы 8 переписчиков, задействованных в границах Южно-Сахалинска, собрали данные о 3323 личных подсобных хозяйств и 527 объединений граждан в селах Березняки, Дальнее, Новая Деревня и т.д, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Каждому переписчику предстояло обойти порядка 480 адресов за месяц. Используя планшетные компьютеры, они заполняли опросные листы, которые содержали ряд вопросов о размерах посевных площадей по группам культур, площадей занятых плодовыми многолетними насаждениями, а также о численности поголовья сельскохозяйственных животных.

Напомним, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприятия предоставляли сведения в Сахалинстат самостоятельно.

Из полученных Сахалинстатом сведений будет сформирована сводная официальная статистическая информация в целом по области и по каждому муниципальному образованию. За счёт использования новых цифровых технологий обработка данных пройдёт вдвое быстрее, чем раньше. Оперативные итоги переписи объявят уже в ноябре, окончательные - в следующем году.