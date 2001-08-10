В Южно-Сахалинске объявили фамилии новых почетных жителей горда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице в преддверии Дня города прошел торжественный прием, посвященный 139-летию со дня основания города. Центральным событием мероприятия стало чествование жителей областной столицы, удостоенных звания "Почетный гражданин Южно-Сахалинска". Удостоверения трем горожанам вручил лично мэр Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Предваряя церемонию, глава города поблагодарил выдающихся горожан за вклад в развитие Южно-Сахалинска, их многолетний труд на благо города. Сергей Надсадин подчеркнул, что успехи и достижения, которыми может гордиться областной центр, являются результатом плодотворной и слаженной работы команды профессионалов.

– Выстроены конструктивные отношения на всех уровнях, направленные на развитие города. Налажено активное взаимодействие с федеральным центром в рамках работы над генеральным планом Южно-Сахалинска, команда администрации проходит обучение в Сколково, напитываясь идеями от ведущих госкорпораций и институтов федерального масштаба, – отметил в своем выступлении Сергей Надсадин.

Один из значимых показателей, озвученных градоначальником, касался темпов жилищного строительства. До конца года в Южно-Сахалинске планируется ввести около 290 тысяч квадратных метров. Из расчета на душу населения Южно-Сахалинск занимает первое место на Дальнем Востоке по данному показателю. С поддержкой региональных и федеральных властей областной центр не сбавляет темпов в этом направлении даже в условиях сокращенного финансирования. Бесспорный вклад в развитие города вносят и его активные жители. Благодаря их участию, неравнодушию и иногда конструктивной критике из года в год Южно-Сахалинск становится еще более красивым, уютным и современным.

В этот вечер в адрес героев праздника прозвучали теплые слова благодарности и поздравления от депутата Государственной Думы Георгия Карлова, председателя городской Думы Сергея Дмитриева, архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора.

Звания «Почетный гражданин г. Южно-Сахалинска» присвоено трем горожанам. Это представители различных сфер деятельности, настоящие профессионалы, искренне преданные своему делу, внесшие вклад в развитие города и благополучие его жителей:

Ли Ен Хо (Валерий Федорович), врач хирургического отделения «Южно-Сахалинской городской больницы имени Анкудинова»;

Мурашова Наталья Антоновна, заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения;

Чудинов Сергей Николаевич, журналист, старейший работник ГТРК «Сахалин».

Герои торжества поблагодарили администрацию города, коллективы учреждений, в которых они работают, за высокую оценку их труда.

– Сегодняшняя награда особенная. Быть признанным почетным гражданином города, в котором ты родился, учился, работал, в котором появилась семья — это очень дорогого стоит, – отметил в ответном слове один из награжденных - Сергей Чудинов.

Важной частью церемонии стало вручение Почетного знака Общероссийского конгресса муниципальных образований мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину за многолетний труд и существенный вклад в развитие местного самоуправления. Высокую награду градоначальнику вручил депутат Государственной Думы Георгий Карлов.

– В последние годы, приезжая в Южно-Сахалинск, испытываешь настоящую радость и гордость. В России 85 столиц субъектов федерации, среди которых областной центр входит в пятерку лучших по комфортности жизни. Безусловно, это результат эффективного управленческого труда и заслуга всех горожан, любящих свой город, – сказал Георгий Карлов.

Также почетного знака «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском II степени» удостоена директор департамента культуры и туризма Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.