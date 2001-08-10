Артиллерия и беспилотники уничтожали на Сахалине условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине совместно с расчётами беспилотной авиации (БпЛА) уничтожили укрепленные пункты управления и боевые позиции условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа .

В ходе проведения лагерного сбора на полигоне "Успеновский" расчёты самоходно-артиллерийских установок "Гиацинт-С" при поддержке реактивных систем залпового огня "Град" нанесли огневое поражение по целям имитирующие пункт управления и боевую технику условного противника.

Для контроля поражения мишеней, корректировки огня артиллерии и оценки обстановки на поле боя были применены современные беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Элерон-3".

Особое внимание в ходе проведения боевых стрельб было уделено залповому и беглому огню в составе батареи и дивизиона, что позволяло наносить артиллерийские удары по площадным и укрытым целям на больших дальностях.

Всего в учении на полигоне "Успеновский" приняло участие более 200 военнослужащих, а также около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса ВВО.