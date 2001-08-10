На перекрестке улиц Чехова и Антона Буюклы в Южно-Сахалинске ограничено движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с аварийными ремонтными работами на теплотрассе ограничено движение в районе перекрестка улиц Чехова - Антона Буюклы. Работы будут вестись до 20.00 14 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме того, с 8.00 10 сентября до 20.00 15 сентября будет ограничено движение на перекрестке улиц Амурская - Библиотечный проезд, это также связанно с ремонтными работами.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.