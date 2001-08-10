В Корсакове 210 семей переселят из бараков в новые квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По новой программе переселения в 2021-2026 годах ключи от квартир должны получить почти 29 тысяч человек. Ускоренными темпами планируется расселить более 640 тысяч квадратных метров аварийного фонда. На сегодняшний день в городе Корсаков признано аварийным 58 тысяч квадратных метров жилья, из них 31 тысяча - включена в региональную адресную программу по переселению из аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном минстрое.

В рамках реализации программы, в Корсакове по улице Калинина строятся два многоквартирных дома. На сегодняшний день, как заявляет застройщик, степень готовности первого дома - 90%, второго - 80%. Ключи от этих квартир будут выдаваться уже к концу этого года. Но будущие новоселы уже сейчас смогли оценить ход строительства своего жилья, выразили свои пожелания и задали интересующие вопросы.

- Мы уже приступили к основным внутридомовым работам - по техническому заданию мы передаём квартиры полностью в чистовой отделке, - рассказывает заместитель исполнительного директора группы компаний ООО СЗ "Рыбоводстрой" Михаил Козлов. - Там будет электроплита, титан для горячего водоснабжения, ванная, туалет, плитка, обои, двери, натяжные потолки - всё что необходимо для жизни. В конце октября мы планируем еще раз собрать жителей для устранения всех замечаний в плане чистовой отделки - будем уже персонально работать с каждым жителем в рамках его квартиры.

В каждом строящемся доме 5 этажей, в котором 45- однокомнатных, 45-двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир.

В рамках переселения из аварийного жилья в Корсакове строится ещё 7 домов на 304 квартиры в целом: 4 дома на улице Лермонтова 2 дома в селе Озерском и 1 дом в селе Новиково.

- Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед министерством строительства Сахалинской области чёткую и выполнимую задачу - до конца года сдать рекордные 500 тысяч квадратных метров жилья, - поделился планами начальник отдела жилищной политики и перспективного развития регионального министерства строительства Артур Оганесов. - Каждый день мы ведем большую работу по обеспечению своевременного ввода жилья в эксплуатацию и улучшению жилищных условий сахалинцев и курильчан.

За истекший период 2021 года из аварийного жилого фонда площадью 42,2 тыс. кв. метров переселено 2,0 тыс. человек. В текущем году на территории Сахалинской области планируется расселить 5,8 тыс. человек из аварийного жилого фонда.