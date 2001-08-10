Тихоокеанское
информационное агентство
8 Сентября 2021
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13:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске закрыт для движения участок ул. Амурской

В Южно-Сахалинске закрыт для движения участок ул. Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с аварийно-восстановительными работами АО "Сахалинская коммунальная компания" на сетях теплоснабжения ограничено движение южнее перекрёстка улиц Поповича и Амурской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут вестись три дня в районе домов: ул. Поповича, 77, ул. Амурская, 137а, ул. Ленина, 283а.

Автомобилистам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута.   

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