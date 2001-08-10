Более 600 сахалинцев и гостей острова покорили пик Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционное восхождение на пик Чехова состоялось в Южно-Сахалинске. Мероприятие приурочено к 76-летию окончания Второй мировой войны и освобождению Сахалина и Курильских островов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве туризма.
Первые участники восхождения вышли на старт в 8 часов утра. Около 5 километров путь пролегал по проселочной дороге до подножия пика, где сахалинцев и гостей острова встречал хозяин тайги - медведь и приглашал всех желающих сделать фото-магнит.
На тематической площадке, которую организовали городской культурно-туристический центр совместно с Сахалинским региональным отделением поискового движения России, все желающие могли примерить на себя одежду военных лет: шинель, кирзовые сапоги, каску, пилотку.
Далее по оборудованной тропе участники могли подняться на вершину пика Чехова. Весь маршрут составил в общей сложности 22 километра.
Для соблюдения противоковидных мер подъемы были организованы небольшими группами, участники восхождения придерживались социальной дистанции.
Восхождение на пик Чехова нельзя назвать легкой пешей прогулкой, но те, кто решился и добрался до вершины, смогли насладиться потрясающими видами на сопки и Южно-Сахалинск, открывшийся, как на ладони. В этот день сахалинцам повезло с погодой. Как отмечают организаторы, за эту составляющую они переживали больше всего, потому что все прогнозы обещали дождь.
По традиции на обратном пути довольных и уставших участников ждал горячий чай с угощениями, а в этом году еще и солдатская гречневая каша, а также изготовленные за это время фото-магниты на память. Кроме того все, кто покорил пик, получили сертификат о восхождении.
Организовали мероприятие региональная общественная организация по туризму «Адреналин» при поддержке министерства туризма Сахалинской области.
Следующее восхождение с «Адреналином» состоится 26 сентября. Сахалинцам и гостям острова предлагают подняться на гору Майорскую.
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