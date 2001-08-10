Предпринимателям Южно-Сахалинска предлагают взять субсидию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска информирует о проведении отбора по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Информация об условиях, порядке и сроках проведения отбора доступна для ознакомления на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Документы на участие в отборе принимаются в отделе поддержки предпринимательства департамента экономического развития (ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, каб. 2) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефону: 300-594 (доб. 2).