Более 339 дворов уже отремонтировано в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний отремонтировано более 330 дворовых территорий, общей площадью более 31 тысячи квадратных метров. Масштабная кампания инициирована в рамках поручения главы региона Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Управляющие компании уже подают документы на получение субсидий на покрытие понесенных расходов.

На этой неделе подрядчики приступят к работам по по улице Комсомольской 271, 279, 295, по пр. Победы, 5, ул. Амурской, 182 и Большая Полянка 4, 6. Дорожники постараются выполнить намеченный объем максимально оперативно, если позволят погодные условия.

Отметим, что текущий ремонт в этом году проходит на территориях, где объем дефектов полотна не превышает 30 процентов, в остальных случаях для обновления дворов требуются работы капитального характера, более емкие по временным и финансовым затратам.

Качество ремонта дворов проверяют не только представители муниципалитета, но и члены общественного дорожного совета.