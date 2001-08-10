Семь сахалинских школьников поступили в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В новосибирском Академгородке прозвенел первый звонок для новых учеников Специализированного учебно-научного центра при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известного как новосибирская физматшкола. Этим летом в школу-интернат для одаренных детей поступили 316 школьников со всей России и ближнего зарубежья, среди них - семь старшеклассников из Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СУНЦ НГУ.

СУНЦ НГУ - физико-математическая и химико-биологическая школа-интернат в новосибирском Академгородке. ФМШ дает образование ученикам 9-11 классов, увлеченным точными и естественными науками. Попасть в СУНЦ НГУ можно, пройдя трехнедельное обучение в Летней школе (проходит в августе) и сдав по ее окончанию итоговые экзамены. В свою очередь, в Летнюю школу приглашают призеров и победителей школьных олимпиад, лучших учеников Заочной школы (работает на базе СУНЦ), также можно сдать вступительные экзамены очно или дистанционно. Поступить в физматшколу вне конкурса, без участия в Летней школе, могут победители олимпиад высокого уровня.

В этом году в СУНЦ НГУ зачислены 316 старшеклассников из 39 регионов России, а также из Казахстана и Украины. Среди новых учеников "сибирского Хогвартса" - семь старшеклассников с Сахалина: шестеро из Южно-Сахалинска и один из пгт Шахтерск.

Анастасия Пименова из Южно-Сахалинска этой весной успешно прошла дистанционные собеседования, которые СУНЦ НГУ уже несколько лет проводит для школьников из отдаленных регионов. По результатам собеседований девушка получила приглашение в Летнюю школу, а уже в Новосибирске по итогам учебы в ЛШ прошла конкурсный отбор в СУНЦ НГУ. По словам Анастасии, желание поступить сюда появилось еще в прошлом году. Родители поначалу к идее жить и учиться в Новосибирске отнеслись с сомнением, но в итоге согласились с решением дочери.

- Мне всегда нравилось оперировать числами, изучать фигуры и находить взаимосвязи величин, закономерности, - вспоминает Настя. - Давалось мне это довольно легко. Можно сказать, что интерес к математике возник сам собой. А благодаря моему учителю Светлане Викторовне Зарецкой мне стала интересна и физика. С первых уроков Светлана Викторовна она давала структурированный материал, доходчиво объясняла темы и учила решать задачи разными способами. От ФМШ я жду, очевидно, новых знаний на высоком уровне, настоящей дружбы и опыта студенческой жизни. СУНЦ, как я думаю, станет отличным местом для развития талантов и раскрытия новых граней личности каждого из нас.

Теперь Анастасия Пименова учится в 10-м классе СУНЦ НГУ. Учеба в новой школе уже началась. Все старшеклассники, поступившие в СУНЦ, будут учиться по вузовской системе: слушать лекции, работать на семинарах, а в конце каждого семестра сдавать экзамены. Сейчас все занятия проходят очно, новые ученики уже заселились в интернат, а на всей территории школы действуют ограничительные меры, связанные с нераспространением COVID-19.