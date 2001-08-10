В Сахалинском зоопарке появились благородные олени с Алтая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крупные представители благородных оленей - алтайские маралы прибыли на постоянное жительство в Сахалинский зооботанический парк в начале сентября.

Алтайские маралы обитают в Европе, на Кавказе, Иране, а также в некоторых частях Западной и Центральной Азии. В природе живут в лесистой местности, любят травянистые луга. Летом маралы питаются травами, листьями и сеном. Их зимний рацион составляют мхи, лишайники и ветки.

Трое диких парнокопытных млекопитающих (самец и две самочки) прибыли из островного частного предприятия ООО "Сварог".

- Мы привезли в зоопарк оленей, разведенных в условиях естественной среды, - рассказал зоотехник компании "Сварог" Роман Кыдыков. - Все особи абсолютно здоровые, половозрелые и, возможно на будущий год уже дадут потомство.

Транспортировкой животных в зоопарк занимались работники транспортной компании ИП "Погарский". По словам директора компании Артура Погарского, животные преодолели четырехчасовой путь из села Новиково Корсаковского городского округа, успешно выдержали испытание дорогой и благополучно доставлены в зоопарк.

Сейчас маралы размещены на месячный карантин, но скоро алтайских маралов можно будет увидеть в вольере оленей.

Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте.

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